Alertan sobre fuertes vientos y marejadas en el Occidente de Cuba

La Habana, Cuba. – Una alerta sobre fuertes vientos hace el Instituto de Metereología, al señalar que amanecerá algo nublado en Occidente, donde se nublará desde el final de la mañana con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas, que aumentarán en la tarde.

En el resto del archipiélago el amanecer será poco nuboso y la tarde estará algo nublada con aisladas lluvias.

Los vientos en occidente soplarán del sur con velocidades entre los 30 y 45 kilómetros por hora, con rachas superiores, y serán variables y débiles en el resto del país, excepto en el centro y Camagüey, donde desde la tarde soplarán del sur hasta 25 kilómetros por hora.

El oleaje en el litoral suroccidental se convertirá en marejadas con inundaciones costeras en zonas bajas de las provincias occidentales de Cuba. En el resto de las costas habrá oleaje, excepto en la norte central, donde se mantendrá el poco oleaje.

Las temperaturas del día alcanzarán máximas de entre 28 y 31 grados Celsius, superiores en algunas zonas orientales.

