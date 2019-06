Afianzan relaciones Cuba y México en la rama del Turismo

El Ministro cubano de Turismo, Manuel Marrero Cruz, y el Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco, ratificaron la voluntad de ambos países de continuar en conjunto la colaboración y desarrollo del sector.

En el encuentro, se trató acerca de nuevos eventos entre ambos destinos turísticos, y se intercambiaron proyectos bilaterales con vistas al desarrollo de esa esfera en el Caribe.

Durante su estancia, Marrero Cruz sostuvo varios encuentros con la Secretaria de Turismo, la Asociación de Hoteleros de la Riviera Maya, el Consejo de promoción del sector, y otras compañías hoteleras radicadas en Cuba.

Este intercambio entre las naciones vecinas fue propiciado por el inicio de la Caravana Turística de Cuba en México, encabezada por Xiomara Martínez, Consejera de Turismo del MINTUR, detalla un tweet compartido por la entidad en su cuenta oficial de esa red social.

