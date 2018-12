Adultos mayores y niños víctimas de mayor incidencia en accidentes

Las víctimas de mayor incidencia en los accidentes de tránsito en Cuba son las personas de la tercera edad y los niños y jóvenes menores de 30 años, se informó este lunes en la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

Reinaldo Becerra, secretario de la Comisión Nacional de Seguridad Vial, expuso en su intervención la situación de la accidentalidad de tránsito y los resultados de las medidas de enfrentamiento a esos fenómenos en el presente año.

Las principales causas de accidentes de tránsito son la falta de atención a la conducción del vehículo, el irrespeto al derecho de vía, el exceso de velocidad y los desperfectos técnicos.

Campañas comunicativas de prevención, trabajo educativo en escuelas y el uso eficiente de las tecnologías -refirió Becerra- son algunas de las medidas a seguir implementando durante la etapa venidera.

