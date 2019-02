Activo sitio Web de la Presidencia de Cuba

La Habana, Cuba. – Coincidiendo con el aniversario 124 del inicio de la Guerra de Independencia, desde hoy esta activo el sitio Web de la Presidencia de Cuba, anunció en su cuenta en Twitter el presidente cubano Miguel Díaz-Canel.

Ubicado en la dirección www.presidencia.gob.cu/es/ el sitio recoge información oficial sobre Cuba y la gestión gubernamental y donde se incluyen noticias, discursos, fotografías y otros materiales de interés.

La apertura del sitio Web de la Presidencia de Cuba se inscribe en la estrategia de comunicación promovida por el gobierno cubano, encaminada a lograr una mayor interacción con el público, en particular con el pueblo de Cuba.

