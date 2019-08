Acogerá Cuba reunión Latinoamericana y Caribeña sobre Pesca

La Habana, Cuba. – La Reunión Ordinaria de la Comisión de Pesca en Pequeña Escala, Artesanal y Acuicultura para América Latina y el Caribe, se realizará en Cuba del 4 al 6 de septiembre.

El encuentro identificará las posibles acciones de Cooperación Sur-Sur y alianzas estratégicas con otras organizaciones y socializará los nuevos estatutos de la Comisión, que incorporan a la pesca marina.

La cita promueve que los países miembros de la comisión adecúen su trabajo al marco de la Iniciativa Global de Crecimiento Azul, la cual pretende maximizar los beneficios económicos y sociales, a la vez que se reducen al mínimo la degradación del medio ambiente.

Uno de los resultados del evento será la formulación del Plan de Trabajo de la Comisión para el bienio 2019-2020 para el cual los delegados establecerán las prioridades.

