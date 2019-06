Acoge La Habana Congreso cañero

La Habana, Cuba. – Con la participación de 400 delegados de una veintena de países se desarrollará desde hoy y hasta el próximo 28 de junio en el Hotel Nacional de Cuba – La Habana- el XV Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña, Diversificación 2019.

Informa el Comité Organizador que la cita reunirá a tecnólogos, investigadores, empresarios y productores para intercambiar conocimientos y experiencias sobre las potencialidades de la caña de azúcar, así como las tecnologías, productos y servicios asociados a esa industria.

Explican que los participantes también debatirán sobre seguridad alimentaria y alimentación animal, bioproductos para la agricultura, gestión de medio ambiente y calidad, e innovación tecnológica.

Como parte del Congreso Internacional sobre Azúcar y Derivados de la Caña, Diversificación 2019, se efectuará además una feria comercial.

