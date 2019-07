Washington y Beijing retoman negociaciones comerciales

Shanghái. – China calificó de constructiva la décimo segunda ronda de negociaciones comerciales con Estados Unidos, celebrada en la ciudad de Shanghái, tras varios meses suspendidas.

Las dos potencias retomaron sus pláticas para tratar de resolver sus diferencias, y acabar con la guerra comercial que mantienen desde hace más de un año, luego del consenso alcanzado por los presidentes Xi Jinping y Donald Trump.

Las autoridades de Beijing dijeron que ambas partes llevaron a cabo intercambios francos, eficientes, constructivos y profundos sobre las principales cuestiones de interés común del ámbito económico y comercial.

Además, discutieron sobre el aumento de la compra de productos agrícolas estadounidenses por parte de China, de acuerdo con sus propias necesidades internas, y las condiciones favorables que ofrecerá la administración estadounidense, señala la declaración.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.