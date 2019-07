Vicepresidente boliviano resalta programa del partido desde la base

A diferencia de otros partidos políticos, el Movimiento Al Socialismo es el único de Bolivia que construye su programa de gobierno con las bases y las organizaciones sociales, destacó el vicepresidente, Álvaro García Linera.

Durante la inauguración del encuentro departamental de La Paz para elaborar la Agenda del Bicentenario, que tendrá lugar hasta mañana, García Linera solicitó buscar propuestas para reactivar los rubros que generan economía, como agricultura, minería, ciencia y turismo, entre otros.

Precisó que el documento final debe dar continuidad a proyectos para garantizar más riego, caminos y obras en beneficio de la población, porque el objetivo es eliminar la extrema pobreza.

La Agenda del Bicentenario, tiene como pilares fundamentales levantar una sociedad y un Estado más incluyente, participativo, democrático y sin diferencias de clases.

