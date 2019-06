Venezuela recibe segundo cargamento de la Cruz Roja

La Cancillería de Venezuela informó que llegó al país el segundo cargamento de asistencia técnica humanitaria con 24 toneladas de medicamentos e insumos médicos.

El ministro para la Salud, Carlos Alvarado, recibió el cargamento junto con representantes de la Cruz Roja y la Media Luna Roja para complementar los requerimientos de la población en esta área.

Desde el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en La Guaira, el ministro indicó que han arribado a la nación, hasta el momento, unas 48 toneladas de asistencia técnica, según el acuerdo de cooperación con la Federación de Sociedades de la Cruz Roja Internacional y Media Luna Roja.

El funcionario destacó que con los cargamentos que han enviado Rusia y China, como parte de los convenios de alianzas estratégicas con el Gobierno venezolano, el país ha recibido casi 600 toneladas de medicamentos y material quirúrgico.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.