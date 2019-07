Venezuela rechaza injerencia de la Unión Europea

Caracas, Venezuela. – El canciller Jorge Arreaza rechazó este martes la intromisión de la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Federica Mogherini, en los asuntos internos de Venezuela.

La actitud de Mogherini, precisó Arreaza, se aproxima más a las posiciones agresivas del Gobierno de Estados Unidos que a los esfuerzos en curso entre los principales actores políticos venezolanos para alcanzar un entendimiento pacífico.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, quien encabeza la delegación venezolana al diálogo de paz con la oposición en Barbados, recordó a su vez que Venezuela se liberó del yugo europeo hace más de dos siglos.

Un comunicado del Ejecutivo bolivariano rechazó las amenazas de Mogherini con nuevas medidas coercitivas unilaterales, porque buscan favorecer a responsables de delitos políticos y a quienes hacen llamados a una intervención militar extranjera.

