Venezuela felicita a Rusia por aniversario de victoria del Ejército Rojo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, felicitó a su homólogo de Rusia, Vladímir Putin, y al pueblo de la nación eslava por el aniversario 74 de la victoria del Ejército Rojo en contra del fascismo alemán.

A través de su cuenta en la red social Twitter, Maduro catalogó el hecho como una gesta heroica que inspira a quienes luchamos para enfrentar el neofascismo y el neocolonialismo imperial.

El pueblo del gigante euroasiático celebró en esta jornada el triunfo del Ejército Rojo, con un gran desfile en la Plaza Roja de Moscú, donde participaron más de 100 mil personas y un centenar de unidades militares.

En el discurso ofrecido antes del desfile cívico-militar, el mandatario ruso destacó que las hazañas de la lucha de sus heroicas generaciones contra el fascismo son una enseñanza para la actualidad.

