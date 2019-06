Venezuela confirma visita de Michelle Bachelet

El Gobierno de Venezuela confirmó este viernes que la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hará una visita oficial al país.

En un comunicado del canciller Jorge Arreaza, se conoció que la visita de la funcionaria será desde el 19 hasta el 21 de junio, tiempo en el que podrá constatar los esfuerzos del Gobierno Bolivariano para garantizar los derechos humanos del pueblo venezolano.

Además, también se comprobarán las repercusiones negativas que producen las sanciones unilaterales e ilegales impuestas por el Gobierno de Estados Unidos, en clara violación del derecho internacional y de los derechos humanos.

Venezuela reiteró su compromiso con los derechos humanos y su disposición a seguir cooperando con la Oficiana de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y demás órganos del sistema.

