Venezuela confirma conversaciones con la oposición

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó la activación de conversaciones con la oposición con escenario en Noruega para construir una agenda para el diálogo en pos de la convivencia pacífica en el país.

Al término de una marcha militar en Maracay, estado de Aragua, el mandatario informó que una delegación gubernamental liderada por el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez; y el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, viajó a Oslo para adelantar negociaciones con representantes opositores.

Al respecto, agradeció al Gobierno noruego por el apoyo a las mesas de diálogo, las cuales comenzaron con buen pie para avanzar hacia acuerdos de paz, concordia y armonía, dijo el jefe de Estado.

Maduro ratificó la disposición del Gobierno bolivariano a buscar una salida negociada a las diferencias políticas internas, al recordar que realizó llamados al diálogo en varias oportunidades.

