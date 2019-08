Venezolanos rechazan nuevas amenazas de Trump

Caracas, Venezuela. – El primer vicepresidente del Partido Socialista Unidos de Venezuela, Diosdado Cabello, ratificó que el pueblo venezolano rechaza las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de un nuevo bloqueo o cuarentena.

Podrán bloquearnos, bloquear la tierra, si quieren, pero no podrán bloquear la dignidad de un pueblo que no se rinde ante nada, que se siente libre, enfatizó el dirigente político durante un acto de juramentación de equipos de trabajo del Partido en el estado de Miranda.

Cabello instó a los militantes socialistas a dejar atrás las divisiones, y aprovechar las equivocaciones del imperialismo para fortalecer la unidad necesaria en defensa de la soberanía del país sudamericano.

Es la hora de sumar fuerzas; si el imperialismo nos amenaza, estamos obligados a presentarnos como un solo bloque; remarcó el también presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela

