Vaticinan en Bolivia victoria electoral de Evo Morales

La Paz, Bolivia. – Medios locales de Bolivia vaticinan la posible victoria electoral del presidente Evo Morales en la primera vuelta de los comicios generales de octubre, al destacar el liderazgo del mandatario en los resultados de varias encuestas.

El periódico Cambio resalta los resultados de los estudios realizados por Ciesmori, y Mercados y Muestras, según los cuales el candidato del Movimiento al Socialismo-Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos ocupa el primer lugar en la preferencia de los electores.

Mercados y Muestras presentó una ficha técnica del estudio realizado entre el 20 y el 24 de julio en las ciudades capitales y El Alto, cuyos resultados ratifican que Morales mantiene un porcentaje por encima de 36 puntos.

Recientemente, el mandatario boliviano reiteró su confianza en el apoyo del pueblo para ganar las elecciones generales del 20 de octubre.

