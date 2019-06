Uruguay no acepta acreditación de Juan Guaidó en la OEA

El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, Ariel Bergamino, se retiró este jueves de la 49 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en rechazo a la acreditación del enviado del diputado Juan Guaidó como representante de Venezuela.

Debemos ser leales a las normas de esta organización. Solicitamos retirarnos de esta sesión. Esto no significa que nos retiramos de la OEA, dijo Bergamino antes de levantarse.

El representante de Montevideo, Ariel Bergamino, enfatizó que la OEA solo debe aprobar credenciales a los países aprobados por los miembros de esa organización.

El subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay, indicó que si se validan esas credenciales, se reconoce un nuevo gobierno y eso no lo puede avalar Uruguay.

