Unión Europea rechaza nuevas amenazas de Trump sobre Irán

La Unión Europea condenó las nuevas amenazas que realizó este domingo a través de su cuenta en Twitter Donald Trump, contra el Gobierno de Irán; si Irán quiere pelear, ese será el fin oficial de Irán, publicó el mandatario estadounidense en la red social.

En rueda de prensa, la portavoz de la Diplomacia europea, Maja Kocijancic, señaló que la región no necesita más elementos de desestabilización; debe evitarse cualquier provocación y deben hacerse todos los esfuerzos para rebajar las tensiones, agregó.

No obstante, el Ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, rechazó las burlas genocidas del presidente estadounidense Donald Trump y le advirtió que no amenazara al país persa.

La tensión entre Estados Unidos e Irán va en aumento, sobre todo después de que la nación norteamericana se retirara del acuerdo nuclear e impusiera un bloqueo económico contra el país persa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.