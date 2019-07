Solidaridad mundial con Cuba

Las recientes sanciones del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, las restricciones de viajes y la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, generan hoy en el orbe diversas muestras de solidaridad con la Isla.

La Brigada Venceremos lleva 50 años de viajes continuos y solidaridad, y por estos días una importante delegación llega a la isla para celebrar ese aniversario, según explicó Malcolm Sacks, uno de los coordinadores de la iniciativa.

Si bien a lo largo de los años han existido numerosas trabas para viajar a la isla, esas restricciones no nos detienen, subrayó el activista, aunque no sabemos si las nuevas medidas de la administración de Donald Trump nos traerán más problemas cuando regresemos de Cuba en agosto, dijo

Por otra parte, en Pretoria, la Asociación de Alumnos sudafricanos graduados en Cuba, expresó hoy fuerte condena y rechazo a la política de la administración estadounidense.

La miembro del Secretariado de la Sociedad de Amigos de Cuba en Sudáfrica, Fátima Swartz, destacó en Ciudad del Cabo el respaldo de los sudafricanos a Cuba contra las agresiones estadounidenses, y señaló las muestras de solidaridad que ha recibido la isla.

Además, diversos grupos de solidaridad con Cuba en Salvador, capital del estado de Bahía, protestaron contra todas las sanciones que mantiene Estados Unidos, y recrudecen el bloqueo contra la isla.

El 2 de julio, afiliados a la Asociación Cultural José Martí y al Centro Brasileño de Solidaridad con los Pueblos y Lucha por la Paz, desfilaron contra esas medidas para asfixiar a la economía cubana.

El gobierno cubano ha denunciado en diversos foros internacionales que las sanciones de Washington, tienen como objetivo lograr concesiones políticas mediante la asfixia de la economía y el daño al nivel de vida de la población.

