Rusia reitera rechazo a refuerzo del bloqueo contra Cuba

Rusia reiteró su rechazo al refuerzo del bloqueo económico, comercial y financiero aplicado por Estados Unidos contra Cuba, tras la activación por Washington del Título III de la extraterritorial Ley Helms-Burton.

La posición rusa sobre el bloqueo estadounidense fue expuesta en mayo pasado, durante un encuentro en Moscú entre el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguei Lavrov, y su similar cubano, Bruno Rodríguez.

Respecto a los intentos de presiones unilaterales, es conocida nuestra posición de que consideramos a Cuba como un miembro responsable de la comunidad internacional, señaló el sustituto del portavoz del ministerio ruso de Asuntos Exteriores.

El vicejefe de prensa de la Cancillería, Artiom Kozhin, afirmó que Rusia conoce el alto grado alcanzado por la salud cubana y sus esfuerzos para brindar a muchos países su ayuda humanitaria en ese campo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.