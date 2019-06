Rusia rechaza medidas injerencistas de Estados Unidos contra Venezuela

El director del Departamento de América Latina del Ministerio de Exteriores ruso, Alexánder Schetinin, advirtió a Estados Unidos que su estrategia para fomentar deserciones entre los militares de Venezuela es muy peligrosa.

Aunque algunos oficiales de alto rango venezolanos apoyaron al opositor Juan Guaidó, este diplomático ruso señaló que las Fuerzas Armadas de ese país sudamericano se han mantenido leales a su deber constitucional y al presidente Nicolás Maduro.

A juicio de este diplomático ruso, cualquier acuerdo se debe basar en el derecho internacional y el respeto a la soberanía de Venezuela, y se debe excluir cualquier interferencia forzada desde el extranjero; en especial, la injerencia militar.

Alexánder Schetinin también señaló que las sanciones estadounidenses contra Venezuela, han profundizado la crisis económica en ese país, y han perjudicado a su población.

