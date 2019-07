Rusia denuncia intentos en Estados Unidos de evitar mejora de relaciones

Rusia denunció los intentos de algunos sectores en Estados Unidos de impedir pasos para mejorar las relaciones bilaterales, contrario a los positivos resultados de un encuentro de los presidentes de ambos países.

La Cancillería rusa señaló que el documento Concepción de contrarresto de la influencia nociva del Kremlin, presentado por el director de la Agencia para el Desarrollo Internacional, Mark Green, solo busca frenar la normalización de los nexos entre los estados.

Un documento como el mencionado, publicado por un alto funcionario de la actual administración presidencial, nos llena de pesimismo, destaca el texto del ministerio de Asuntos Exteriores.

Ello está en total discordancia con el tono constructivo observado en el reciente encuentro en la ciudad japonesa de Osaka entre los mandatarios de Rusia, Vladimir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump.

