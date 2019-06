Rusia condena refuerzo de bloqueo a Cuba

La Cancillería rusa emitió una enérgica y resuelta condena al refuerzo del bloque económico, comercial y financiero ejercido por Estados Unidos contra Cuba.

Condenamos enérgicamente el fortalecimiento del bloqueo estadounidense contra Cuba, francamente, nos sorprende la formulación cínica ofrecida por Washington, afirmó la vocera, María Zajárova.

Afirmó que en realidad, el cierre del cerco económico en torno a Cuba, ante todo, daña los intereses de los ciudadanos, al privarlos de sus derechos y libertades.

La Casa Blanca anunció a partir de este miércoles la prohibición de los viajes de cruceros, aviones y embarcaciones privadas norteamericanas a Cuba, así como suspendió los viajes de grupos de intercambio culturales y de otra índole, entre otras medidas.

