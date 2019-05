Repudia Canciller de Venezuela postura servil del Presidente de Panamá

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió la postura del presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, al atacar al país sudamericano para complacer a sus jefes del norte.

Mediante la red social Twitter, el ministro de Relaciones Exteriores precisó que el mandatario panameño trata de evitar que sus delitos sean investigados, y para ello se suma a las reiteradas acciones de descrédito contra la nación bolivariana.

Las declaraciones del diplomático responden a una publicación de Valera en Twitter, donde comparó la supuesta crisis política de Venezuela con los últimos días de la dictadura militar en Panamá.

En el documento, la cancillería precisó que resulta lamentable que Panamá se sume nuevamente al despropósito anti-diplomático contra Venezuela, vulnerando principios del Derecho Internacional, y que la conducta de la diplomacia panameña obedece a las presiones desde Washington.

