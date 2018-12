Recuerda Evo Morales al Che

El presidente de Bolivia, Evo Morales, recordó hoy la grandeza del revolucionario Ernesto Che Guevara, internacionalista que luchó por la unidad y liberación de los pueblos del mundo.

Como hoy en, 1964, el hermano Che Guevara dio un excelente discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, representando a Cuba y defendiendo a los pueblos del mundo del imperialismo, escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Asimismo, agregó que el líder argentino-cubano abogó por la coexistencia pacífica y se solidarizó con Vietnam; además afirmó que debe ejercitarse entre todos los Estados, independientemente de su tamaño, entre otras reflexiones.

Ernesto Guevara de la Serna, médico argentino de formación y comandante de la revolución cubana, es conocido a nivel mundial por su internacionalismo y pensamiento antiimperialista.

