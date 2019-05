Reconoce Panamá que drogas incautadas no son imputables a Cuba

Ciudad Panamá. – El Ministerio de Seguridad de Panamá reconoció que las drogas incautadas en su territorio no son imputables a Cuba, lo cual desmonta, además, otra embestida mediática contra la Isla.

En un comunicado oficial, ese organismo admite que el hecho no es atribuible a ningún Estado y acepta que el contenedor con la droga incautada fue presumiblemente contaminado en territorio panameño.

Agrega que las autoridades panameñas iniciaron una investigación para identificar a los responsables de la contaminación del contenedor, y añadió que ese hecho representa una de las principales modalidades empleadas por las redes del narcotráfico.

La Aduana General de la República reiteró la víspera que Cuba aplica tolerancia cero a las drogas y denunció el intento de culpar a nuestro país por el hallazgo del alijo en un contenedor con sacos de carbón vegetal exportados desde la Isla hacia Turquía.

