Rechazo internacional a la Ley Helms-Burton

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ratificó su rechazo a la Ley Helms-Burton, suscrita en 1996 por el entonces presidente estadounidense William Clinton, para recrudecer el bloqueo contra Cuba.

En reunión realizada recientemente por la mesa directiva de ese órgano regional, adoptaron un acuerdo contra esa normativa extraterritorial, toda vez que a partir del 2 de mayo el gobierno de Donald Trump activó el Título III de esa ley.

Sobre el tema, el diputado cubano Rolando González, secretario de Comisiones de ese ente legislativo, expresó que está dirigida a recrudecer e internacionalizar el bloqueo económico estadounidense contra la isla para forzar un cambio de régimen.

Rolando González aseguró que la Helms-Burton es abiertamente violatoria del derecho a la autodeterminación de los pueblos, y del principio de no intervención.

La Unión Europea mantiene hoy una posición muy firme contraria a la aplicación extraterritorial de la Ley Helms-Burton contra Cuba, afirmó el embajador del bloque comunitario en La Habana, Alberto Navarro.

El diplomático español declaró que Bruselas no acepta que Estados Unidos quiera aplicar su legislación a los demás países del mundo, ya que es contrario al derecho internacional.

Navarro comentó que el impacto de esa legislación, es desanimar a los inversionistas, crear miedo e incertidumbre entre aquellos que quieren invertir en Cuba, y obstaculizar el desarrollo cubano con fines políticos, violando legislaciones internacionales.

Consideró que la Unión Europea defiende esa posición desde el mismo instante en el cual se aprobó la normativa, y resaltó el acompañamiento de otros países como Canadá, México o Japón, que cuentan con leyes antídotos.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.