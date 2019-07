Rechazan hostilidad de Estados Unidos contra Cuba

El reverendo canadiense Christopher Ferguson, secretario general de la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, reiteró su rechazo al bloqueo, y al recrudecimiento de la hostilidad de Estados Unidos hacia Cuba.

Acerca de esa política que intenta rendir por asfixia desde hace casi 60 años al pueblo cubano, el también ministro ordenado en la Iglesia Unida de Canadá, afirmó que continuarán pidiendo el fin del bloqueo, inmoral e ilegal.

El teólogo subrayó que le preocupan las acciones que impactan negativamente a las personas e impiden la justicia y la reconciliación; en tal sentido, precisó que lo retrógrado de la Ley Helms-Burton se deduce de ese punto básico.

El pastor Fergunson consideró que todas las cuestiones pendientes deben resolverse mediante el diálogo, y pidió no tratar de imponer límites a las relaciones económicas abiertas y justas de la isla con otros países.

