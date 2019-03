Realizan en España manifestación en apoyo a Venezuela

Como parte de las expresiones de respaldo al Gobierno y pueblo de Venezuela, miembros de varias organizaciones españolas participaron en una manifestación realizada en Madrid.

Ciudadanos e integrantes del movimiento Izquierda Unida, el Partido Comunista y la Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, salieron a las calles para rechazar las amenazas de intervención militar realizadas por Estados Unidos contra ese país suramericano.

Según los organizadores, dicha acción se suma a otras realizadas en las últimas semanas, y tendrá su continuidad en otros actos convocados para mañana en Canarias y en Bélgica y Suecia.

Los participantes en la demostración denunciaron los ataques contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, y condenaron el uso por Estados Unidos y la extrema derecha de pretextos como la entrega de una supuesta ayuda humanitaria para justificar una agresión militar.

