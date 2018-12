Reafirman Cuba y Siria históricos lazos de amistad

El presidente de la Asamblea del Pueblo o Parlamento sirio, Hamoudah Sabbag, sostuvo en Damasco un encuentro con al embajador de Cuba, Miguel Porto Parga, en el que coincidieron consolidar las relaciones entre las dos naciones.

Sabbag se refirió a las históricas relaciones de amistad entre Siria y Cuba, y llamó a desarrollarlas en todos los campos, particularmente en el aspecto parlamentario, además de elogiar la firmeza y resistencia de la isla ante los ataques imperialistas.

Por su parte, el embajador Porto expresó la solidaridad de Cuba con todas las causas justas de los pueblos en el mundo, y en particular con el de este país que lucha contra el terrorismo internacional

En el encuentro estuvieron presentes los miembros del grupo parlamentario de amistad Siria-Cuba, con los cuales se trató el tema de consolidar las relaciones y ampliarlas para reactivar los acuerdos establecidos al respecto.

