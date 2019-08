Ratificarán en Bolivia respaldo al binomio Evo-Álvaro

Santa Cruz, Bolivia. – Organizaciones sociales de Bolivia y simpatizantes del gobernante Movimiento Al Socialismo se reúnen en el departamento de Santa Cruz, en respaldo al binomio Evo Morales-Álvaro García Linera.

El Cambódromo, parque ubicado en la ciudad santacruceña, acoge la concentración para ratificar y legitimar las propuestas del actual presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera con vistas a los comicios.

Un sondeo realizado por la empresa CiesMori, encargado por el diario El Deber, ubicó a Morales en la preferencia electoral con un 39 por ciento para los jóvenes de entre 18 y 25 años de edad.

Su oponente más cercano fue el representante del partido Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa, con el 29 por ciento, y Oscar Ortiz, de la alianza Bolivia Dice No, quien ocupó el tercer lugar con apenas un 9 por ciento.

