Ratifica López Obrador plan contra inseguridad y violencia

Ciudad de México. – El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su Gobierno actúa con un plan, no con ocurrencias en el combate contra la inseguridad y la violencia.

En su conferencia de prensa, dijo que están desplegando acciones para el bienestar del pueblo como nunca, apoyando a productores, a jóvenes, que tengan oportunidad de estudiar, trabajo, de programas para su futuro.

Señaló que, hay un programa amplio de becas, desde el preescolar hasta nivel superior, y se está cumpliendo el compromiso de doblar la pensión a los adultos mayores, siendo esa la base de su plan, olvidado por los gobiernos anteriores.

López Obrador expresó que no había profesionalismo en los cuerpos del estado de seguridad pública y el ciudadano estaba desprotegido y a veces en manos de la delincuencia, que ahora se creó la Guardia Nacional, que pueden ahora hacer labores de seguridad pública con la reforma constitucional.

