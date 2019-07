Proponen creación de red de comunicadores de la izquierda

El imperativo de contar con una red de comunicadores de la izquierda para enfrentar el poder mediático del capitalismo mundial estuvo entre las propuestas del encuentro del Foro de Sao Paulo, que se realiza en Venezuela.

Los asistentes a la cita señalaron que la realidad del resurgimiento de los gobiernos derechistas en la región latinoamericana y del embate del imperialismo y las fuerzas del neoliberalismo se haya en el dominio que tienen sobre los medios de comunicación, muchas veces convertidos en verdaderos partidos políticos.

Un taller de comunicación social realizado en las instalaciones de Telesur debatió estas y otras experiencias, según informes de prensa desde esa sede.

Entre los temas que se debaten en el encuentro resaltan los intentos de injerencia económica, política, social e incluso militar en América Latina y el Caribe, en especial las amenazas a Venezuela.

