Pronuncian fallo que podría permitir la excarcelación de Lula

El juez Marco Aurelio Mello, del Supremo Tribunal Federal de Brasil, determinó la liberación de todos los presos detenidos en razón de condenas, fallo que podría permitir la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula de Silva.

La determinación provisional de Aurelio Mello atendió a una petición del Partido Comunista de Brasil y alcanza, incluso, a Lula, quien tiene recursos pendientes ante los tribunales superiores.

El juez manifestó estar convencido de la constitucionalidad del artículo 283 del Código de Proceso Penal, cuya discusión fue pautada para abril de venidero año por el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Dias Toffoli.

Desde hace 8 meses, Lula guarda prisión en la sede de la Policía Federal de Curitiba, sureño estado de Paraná, acusado de supuestos actos de corrupción durante su mandato.

