Presidente de Estados Unidos anuncia contrato para muro fronterizo

El presidente norteamericano Donald Trump anunció la concesión de un contrato para 115 millas del muro fronterizo con México en el estado de Texas.

Los demócratas deben terminar el cierre del Gobierno y la financiación y se ahorrarán miles de millones de dólares y vidas, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter, en medio de la paralización parcial de entidades federales.

Trump y los legisladores del partido azul han tenido varios enfrentamientos en los últimos días pues el presidente demanda casi 6 000 millones de dólares para un muro en la frontera con México y sus contendientes políticos se niegan a aprobar esa cantidad de dinero.

Sin embargo, la medida no obtuvo el respaldo suficiente en el Senado, donde los republicanos necesitaban el apoyo de al menos 9 demócratas para conseguir los 60 votos estipulados en este caso.

