Presidente de Venezuela saluda a Cuba en Día de la Rebeldía Nacional

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un saludo a las autoridades y pueblo de Cuba en ocasión del aniversario 66 del asalto al Cuartel Moncada y el Día de la Rebeldía Nacional.

A través de la red social Twitter, Maduro congratuló al primer secretario del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y al presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, por la conmemoración de la gesta.

Saludo al hermano Díaz-Canel, a Raúl y a todo el pueblo cubano, quienes conmemoran 66 años del Asalto al Cuartel Moncada, liderado por Fidel Castro, escribió el mandatario en la plataforma comunicacional.

El 26 de julio de 1953, dos grupos integrados por jóvenes bajo el mando de Fidel asaltaron los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, ubicados en Santiago de Cuba y Bayamo.

