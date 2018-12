Presidente boliviano por mundo sin fronteras

El presidente de Bolivia, Evo Morales, reivindicó el derecho a la movilidad humana, al recordar el Día Internacional del Migrante.

En el Día Internacional del Migrante, reiteramos nuestra premisa de trabajar por un mundo sin fronteras y en el que ningún ser humano sea ilegal. No construyamos muros de odio, más bien construyamos puentes de integración.

El planeta Tierra es la casa de todos, escribió el mandatario en su cuenta en Twitter. Recientemente, Bolivia abogó por la ciudadanía universal y pidió no criminalizar al migrante, en el marco de la firma del Pacto de Migración Segura, en la ciudad marroquí de Marrakech.

Según datos de la ONU, en la actualidad hay 68 millones de personas desplazadas por la fuerza, entre los que se incluyen 25 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.

(Visited 1 times, 11 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.