Presidenta de LASA destaca importancia de participación cubana en Congreso

La presidenta de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), Lynn Stephen, destacó este domingo la importancia que le concede esa institución a la asistencia cubana a sus congresos y a los temas relacionados con la isla.

En entrevista con Prensa Latina durante la celebración en la ciudad estadounidense de Boston de la edición 37 del congreso internacional de LASA, también lamentó la postura de la administración de Donald Trump hacia la nación antillana, y el hecho de que muchos académicos cubanos no recibieran visas para estar en el evento.

Stephen recordó que el permiso para la cita en el estado de Massachusetts se firmó hace cuatro o cinco años, antes de que el mandatario norteamericano ganara los comicios de noviembre de 2016.

Añadió que hace dos años, durante el congreso celebrado en Perú y asumir como presidenta de la organización, ella dijo que quería cambiar la sede de la conferencia de este año para México, entre otras razones por la entrega de visas.

