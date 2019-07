Piden investigar a exjuez Moro

Brasilia, Brasil. – El líder del Partido Comunista de Brasil en la Cámara de Diputados, Daniel Almeida, pide hoy una investigación sobre el exjuez Sérgio Moro, quien también debería entregar el cargo de ministro de Justicia ante ilegales mensajes divulgados.

Afirma Almeida en un video publicado en redes sociales que lo que estaba sucediendo en la operación Lava Jato fue una verdadera colusión, afirmó además que Moro perdió todas las condiciones para seguir como ministro.

De acuerdo con el político comunista, las conversaciones reveladas recientemente por el sitio The Intercept demuestran que hubo una verdadera confabulación entre Moro y los fiscales de la Lava Jato.

De acuerdo con el parlamentario, las nuevas filtraciones no dejan ninguna duda sobre las acciones ilegales del entonces juez federal, quien condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos actos de corrupción.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.