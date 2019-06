Pide relator de ONU acabar con persecución contra Assange

Tras visitar a Julian Assange en una prisión en Londres, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, Nils Melzer, demandó poner fin a la persecución colectiva a la cual someten hoy al fundador de Wikileaks.

El experto independiente de Naciones Unidas teme que los derechos humanos de Assange puedan ser violados seriamente y atropellados, de darse su extradición a Estados Unidos.

Melzer dijo sentirse alarmado por el anuncio del Departamento de Justicia norteamericano de 17 nuevos cargos contra Assange bajo la Ley de Espionaje, que actualmente suman hasta 175 años en prisión, y advirtió que esto podría resultar en una sentencia de por vida sin libertad condicional.

Asimismo, llamó al Gobierno británico a no extraditar a Assange a Estados Unidos u otro Estado que no garantice la no transferencia después a ese país.

