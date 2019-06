Pastores por la Paz condena el bloqueo a Cuba

La Fundación Interreligiosa Pastores por la Paz concluirá hoy un recorrido dedicado a abordar la realidad cubana en decenas de ciudades estadounidenses, antes de emprender su tradicional caravana solidaria hacia la Isla.

La organización recorrió casi 40 localidades de Estados Unidos, y culminarán en San Pedro, California y Houston, Texas, donde compartirán información sobre Cuba.

Durante el periplo, Pastores por la Paz ratificó su rechazo al bloqueo impuesto por Washington a la Isla hace casi 60 años, y reafirmó su oposición a las restricciones de viajes que impiden a los estadounidenses visitar libremente Cuba.

La directora ejecutiva de la agrupación, Gail Walker, consideró como muy importante el trabajo previo que realizan en Estados Unidos, pues es bueno contar con nuevas audiencias y explicar por qué continuamos con la iniciativa.

