Partido Comunista de la India apoya a Cuba contra el bloqueo

Estados Unidos nunca podrá destruir a la Revolución cubana con la Ley Helms-Burton y la activación de su Título III, afirmó el secretario general del Partido Comunista de la India, Sitaram Yechury.

Con respecto a este último paso dado por el gobierno estadounidense para intentar doblegar a la Revolución cubana, Yechury señaló que Washington lo intenta desde 1960, sin éxito, y no lograrán cumplir sus objetivos, aunque aumenten la presión sobre el pueblo cubano.

La Ley Helms-Burton declara de manera inequívoca que su objetivo es derrocar el gobierno socialista de Cuba, y tener allí un régimen títere del imperialismo estadounidense, señaló el líder comunista indio.

Con Donald Trump como presidente de Estados Unidos, esa agresividad aumentó considerablemente; y eso es una parte de la política de Trump, de intentar establecer la hegemonía estadounidense.

