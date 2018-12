Paro universitario en Colombia cumple dos meses

La Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior de Colombia convocó a una nueva marcha popular, al cumplirse dos meses del paro universitario en reclamo de mayor inversión en la enseñanza pública.

Valentina Ávila, vocera de la organización, declaró que la marcha de este jueves será la última movilización del año, tal como se definió en el Encuentro Nacional de Estudiantes de la Educación Superior de Emergencia que se realizó en Bogotá hace algunas semanas.

Los jóvenes se manifestarán también contra los asesinatos sistemáticos de líderes sociales en el país y contra la represión de la fuerza pública, en lo que resulta la novena movilización nacional estudiantil.

En Colombia solo el 48 por ciento de los bachilleres logra acceder a los estudios universitarios en el país; en tanto que la deserción universitaria se comporta en el cuarenta y cinco por ciento.

