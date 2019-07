Países del Caribe abogan por el diálogo de paz en Venezuela

La Comunidad del Caribe, Caricom, reafirmó su política de apoyo a una salida pacífica a la situación en Venezuela, durante la 40 Reunión Ordinaria de la Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno del organismo.

En la apertura de la cita regional en Castries, Santa Lucía, el presidente saliente de esta agrupación caribeña, Timothy Harris, reiteró que Caricom ampara una solución pacífica en Venezuela, la no injerencia en los asuntos internos, la inviolabilidad del Estado soberano, el respeto por la democracia y por su carta magna.

El también primer ministro de San Cristóbal y Nieves, instó a fortalecer el Mecanismo de Montevideo, como una iniciativa para impulsar el diálogo político en la nación sudamericana.

Para Harris, el multilateralismo es el medio que garantiza que pequeños Estados, tales como los que integran el Caricom, tengan voz en el ámbito internacional.

