Numerosos detenidos en Francia durante nueva jornada de protestas

Unos 180 manifestantes fueron detenidos en París por fuerzas del orden francesas durante la jornada de protestas del sábado de los llamados Chalecos Amarillos.

En la quinta manifestación en la que participaron casi 34 mil ciudadanos, 9 personas resultaron heridas mientras 144 fueron puestos bajo custodia policial, según un informe oficial.

Mientras, medios de prensa galos estiman que desde el inicio de las protestas el pasado 17 de noviembre, han sido detenidas más de 4 mil 500 personas, otras 6 resultaron muertas en tanto, varios centenares sufrieron heridas.

Los manifestantes que visten chalecos amarillos fluorescentes, protestaban en un principio por el alza en los precios de los combustibles y los impuestos relacionados, pero luego sus reivindicaciones se extendieron a otros aspectos de la vida social.

