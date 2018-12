Muere otro francés del movimiento chalecos amarillos

Un manifestante del movimiento chalecos amarillos murió hoy atropellado por un camión, mientras participaba en un bloqueo de vía en la ciudad de Aviñón, al sureste de Francia.

El joven, de 23 años, es la sexta víctima mortal desde el inicio de las protestas hace casi un mes, en contra de la política del Gobierno de Emmanuel Macron.

El incidente ocurrió poco después de la medianoche en una salida de la autopista próxima a Aviñón, por su parte, los otros 5 casos también fueron por accidentes en los bloqueos de carreteras que reclaman mejoras en el poder adquisitivo de los ciudadanos y otras reivindicaciones.

Las manifestaciones de los chalecos amarillos se iniciaron el 17de noviembre en protesta por el alza de los costos del combustible, pero luego extendieron sus demandas a la reducción de los impuestos en general y el acceso igualitario a la seguridad social.

