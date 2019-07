Morales impulsa campaña presidencial con múltiples avances

La Paz, Bolivia. – El presidente boliviano, Evo Morales, impulsa su campaña de cara a los comicios de octubre, triunfo que lo conduciría a su cuarto mandato consecutivo.

Con logros, como la estabilidad económica de la nación andina, la cual consiguió prácticamente quintuplicar su Producto Interno Bruto en apenas 13 años y una acertada redistribución de la riqueza, el mandatario de ascendencia aymara fomentó ese crecimiento gracias a políticas, como la nacionalización de los recursos naturales.

Según pobladores del país amazónico, el mandatario trabaja en el área rural para erradicar la injusticia social, llegando con agua, salud, escuelas e instalaciones deportivas.

La construcción de viales, la edificación de viviendas a personas de escasos recursos, la distribución de ayudas monetarias a manera de bonos a estudiantes y bolivianos de la tercera edad son algunos de los programas defendidos por Morales.

