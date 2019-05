Militares de Venezuela dicen no a convite de traición

La Fuerza Armada Nacional Bolivariana rechazó declaraciones respecto a Venezuela, formuladas por el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Stephen Faller.

El alto mando militar estadounidense, planteó que la institución venezolana debe decidir si manifiesta lealtad o no al presidente constitucional, Nicolás Maduro.

Al respecto, el Ministerio de Defensa, aseveró que la Casa Blanca hace apología de un acto de terrorismo, como el del 30 de abril, donde se emplearon armas de guerra en una vía pública, creando caos y zozobra en la población civil.

Los voceros militares de Estados Unidos ignoran, al igual que sus políticos, la realidad nacional, y se hunden en la prepotencia, el cinismo y la doble moral, agregó el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a través de la red social Twitter.

