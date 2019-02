Mantiene CARICOM posición antiinjerencista respecto a Venezuela

Los mandatarios de la Comunidad del Caribe -Caricom- ratificaron la postura antiinjerencista del bloque regional respecto a la situación de Venezuela, informó el primer ministro de San Cristóbal y Nieves, Timothy Harris.



Durante los períodos de sesiones de la Conferencia de Jefes de Gobierno de esa organización, Harris defendió nuevamente la necesidad de encontrar una solución pacífica basada en el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición.



“No tengo ninguna duda de que la posición de principios adoptada por Caricom ha prevenido, hasta ahora, una catástrofe en nuestras fronteras”, expresó Timothy Harris.



Esa iniciativa diplomática es la respuesta de la CARICOM, México y Uruguay, a la petición del secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, para encontrar un camino hacia una resolución pacífica para Venezuela.

