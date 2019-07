Mandatario ruso aborda situación en Venezuela

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, abordó la situación de Venezuela durante su visita oficial a Italia; el mandatario se refirió precisamente al diputado opositor venezolano Juan Guaidó.

Según recuerda Vladimir Putin, el opositor venezolano Juan Guaidó, en una concentración levantó su rostro al cielo y, dirigiéndose a Dios, se autoproclamó presidente encargado del país sudamericano.

Pero Dios no nos comunicó cuál fue su reacción a ese mensaje, no nos dio ninguna señal, aseguró Putin, por eso creo que debemos regresar a nuestra mortal tierra pecadora, y guiarnos por las leyes democráticas, aseveró el mandatario ruso durante su visita oficial a Roma.

El presidente ruso Vladimir Putin, especificó que esas leyes apuntan hacia el diálogo en Venezuala; nosotros tenemos esperanza de que el diálogo en ese país latinoamericano continúe sin injerencia alguna, agregó el inquilino del Kremlin.

