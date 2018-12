Mandatario boliviano destaca el invaluable legado de Chávez

El presidente de Bolivia, Evo Morales, resaltó el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, con motivo del aniversario de su proclamación como jefe de Estado de Venezuela.

Un día como hoy, de 1998, se proclamó al hermano comandante Hugo Chávez Frías como presidente de Venezuela, y así nació la Revolución Bolivariana, reflejó Morales en su cuenta en Twitter.



El 8 de diciembre, el mandatario boliviano recordó el llamado a la unidad y a proteger la soberanía de Venezuela realizado por Comandante Hugo Chávez en su inolvidable último discurso a la nación, en el año 2012.

En esa ocasión, el líder venezolano alertó sobre las intenciones incansables de adversarios de revertir los logros alcanzados por la Revolución Bolivariana para recuperar sus intereses y privilegios.

